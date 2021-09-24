Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 18:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İnsanlık Amerika kıtasını bilenenden çok daha önce ayak bastı
[Fotoğraf: Reuters]
İlk insan Amerika kıtasına ne zaman ayak bastı? Yanıtı merak edilen konuya, ABD'li uzmanlar yeni bulguları ile katkı sağladı. New Mexico eyaletindeki çalışmalarda 21 bin yıl önceye ait ayak izleri bulundu.
İnsanların Amerika kıtasına ilk ne zaman yerleştiği uzun zamandır tartışılıyor. Amerika kıtasına bilinenden 7 bin yıl önce ayak basıldığı ortaya çıktı.
New Mexico eyaletindeki White Sands çölü yakınlarındaki göl kenarında, çamur halinde ayak izleri bulundu.
Radyokarbon incelemesi izlerin 21 ila 23 bin yıl önceye ait olduğunu ortaya koydu.
İzlerin, çocuk ve gençlere ait olduğu düşünülüyor.
Bu son bulgu ile, insanların buzların oluşturduğu doğal köprülerle Amerika'ya geçmiş olabileceği tezi yeni bir boyut kazanıyor.
Yerleşimcilerin aynı dönemde kıtaya gelmiş olabileceği de ifade ediliyor.
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