İnsanların Amerika kıtasına ilk ne zaman yerleştiği uzun zamandır tartışılıyor. Amerika kıtasına bilinenden 7 bin yıl önce ayak basıldığı ortaya çıktı.

New Mexico eyaletindeki White Sands çölü yakınlarındaki göl kenarında, çamur halinde ayak izleri bulundu.

Radyokarbon incelemesi izlerin 21 ila 23 bin yıl önceye ait olduğunu ortaya koydu.

İzlerin, çocuk ve gençlere ait olduğu düşünülüyor.

Bu son bulgu ile, insanların buzların oluşturduğu doğal köprülerle Amerika'ya geçmiş olabileceği tezi yeni bir boyut kazanıyor.

Yerleşimcilerin aynı dönemde kıtaya gelmiş olabileceği de ifade ediliyor.