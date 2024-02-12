İran'dan İsrail'e "Refah" mesajı: Ciddi sonuçlar doğuracak

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan İsrail’in Refah kentine yönelik saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, yaptığı paylaşımında, “İşgalci İsrail rejiminin savaş suçları ve soykırım kapsamının Refah'taki Filistinli mültecileri kapsayacak şekilde genişletilmesi, Tel Aviv için ciddi sonuçlar doğuracaktır.” cümlesini kurdu.

Diğer yandan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İsrail’in, Refah kentine yönelik saldırısını “canice” şeklinde nitelendirerek “şiddetle” kınadı.

Kenani, Refah'ın bir milyondan fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “İsrail’in Refah'a saldırısının ve buraya kara saldırısı tehdidinin insani bir felakete ve savunmasız Filistin halkına karşı yeni bir savaş suçuna neden olabileceği” uyarısında bulundu.

Böyle bir eylemin devam eden ateşkes müzakerelerine zarar verdiğini ifade eden Kenani, bunun yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği geçici karara da aykırı olduğunu belirtti.

Kenani, “vahşice” olarak nitelendirdiği bu saldırıların tehlikeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Birleşmiş Milletler'e bu saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Refah'a dünkü saldırıda 100'den fazla kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

⁠İsrail’in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.