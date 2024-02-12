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Dünya
AA 12.02.2024 23:48

Mısır'dan "İsrail'le Barış Anlaşması'nı sürdüreceğiz" açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin, İsrail'le Barış Anlaşması'nı sürdüreceğini belirtti.

Mısır'dan "İsrail'le Barış Anlaşması'nı sürdüreceğiz" açıklaması
[Fotograf: AP]

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şukri, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, Slovenyalı mevkidaşı Tanja Fajon ile düzenlediği basın toplantısında, "Kahire'nin, İsrail'in Refah'a karadan girmesi durumunda Barış Anlaşması'nı askıya alabileceği" yönünde basında yer alan haberleri değerlendirdi.

Şukri, söz konusu haberlerle ilgili olarak, "Mısır, İsrail ile arasında (diplomatik) ilişkilerin kurulmasını öngören Barış Anlaşması'nı 40 yıldır sürdürüyor. Karşılıklı olması durumunda Mısır, yükümlülüklerini her zaman yerine getirir. Bu nedenle bu konuda yapılan yorumları dikkate almıyorum." dedi.

İsrail devlet televizyonunun 10 Şubat'ta Amerikan The Wall Street Journal gazetesinden naklettiği haberde, "Kahire yönetiminin, Refah'a karadan girilmesi durumunda barış anlaşmasını askıya alacağını İsrail'e ilettiği" bilgisi verilmişti.

İsrail-Mısır Barış Antlaşması, ABD'nin Washington şehrinde 26 Mart 1979 tarihinde, Camp David Sözleşmesi'nde alınan kararları takiben imzalandı. Anlaşmanın en önemli maddeleri arasında "taraflar arasındaki savaş halinin sona erdirilmesi, ilişkilerin normalleştirilmesi, İsrail'in Sina Yarımadası'ndaki askerlerini çekmesi ve bölgenin askerden arındırılması" yer alıyor.

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