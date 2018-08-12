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İran’dan ‘ABD’ tepkisi: Türkiye’nin yanındayız

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yaptırımları karşısında Türkiye’nin yanında olduklarını açıkladı.

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İrandan ABD tepkisi: Türkiyenin yanındayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran Devlet Televizyonu’nda ABD’nin Türkiye aleyhinde izlediği politikaları eleştirdi.

Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Kasımi, "Türkiye ve Türk halkı, dışarıdan kontrol edilen baskılar karşısında başarılı olabilir." dedi.

Türkiye ile İran'ın birbiriyle iyi birer dost olabileceğini belirten Kasımi, "Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez." diye konuştu. Kasımi bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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