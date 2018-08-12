  • 12 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor

Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cilvegözü Sınır Kapısından bayram geçişleri sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren sınır kapısına gidiyor.

Sınır kapısında kurulan çadırlarda bekleyen Suriyeliler, jandarma ve gümrük yetkililerinin kontrolünde gruplar halinde kapıya yöneliyor.

Suriyeliler, internet üzerinden aldıkları barkodlu randevu sonrası yetkililere gösterdikleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla ülkelerine giriş yapıyor.

30 bin Suriyeli geçiş yaptı

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 6 Ağustos'ta başlayan geçişler kapsamında 30 bin Suriyeli çıkış yaptı.

Geçişler dolayısıyla sınır kapısında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekti.

Bu arada, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram için gidişlerin 19 Ağustos Pazar gününe kadar yapılabileceği, dönüşlerin ise 27 Ağustos'ta başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Suriyeliler, kurban bayramı, Cilvegözü sınır kapısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER