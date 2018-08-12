Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren sınır kapısına gidiyor.

Sınır kapısında kurulan çadırlarda bekleyen Suriyeliler, jandarma ve gümrük yetkililerinin kontrolünde gruplar halinde kapıya yöneliyor.

Suriyeliler, internet üzerinden aldıkları barkodlu randevu sonrası yetkililere gösterdikleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla ülkelerine giriş yapıyor.

30 bin Suriyeli geçiş yaptı

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 6 Ağustos'ta başlayan geçişler kapsamında 30 bin Suriyeli çıkış yaptı.

Geçişler dolayısıyla sınır kapısında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekti.

Bu arada, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram için gidişlerin 19 Ağustos Pazar gününe kadar yapılabileceği, dönüşlerin ise 27 Ağustos'ta başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA