İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, AB ülkelerindeki 5 kurum ve 10 kişi hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi.

Söz konusu yaptırım kararının mütekabiliyet ilkesi esasınca alındığı belirtilen açıklamada, "Kasten ve planlı bir şekilde ülkede teröre destek vermek, terörizmi ve şiddeti kışkırtmak, İran içerisinde insan hakları ihlaline neden olan şiddet, nefret ve öfkeyi teşvik ederek ülkede ayaklanma ve isyanlara sebep olmak gibi nedenlerle yaptırım kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım uygulanacak kurumlar arasında, Farsça yayın yapan Çek Cumhuriyeti merkezli Radio Ferda ve Hollanda merkezli Radio Zamane ile Fransız Charlie Hebdo Dergisi'nin yanı sıra İran-Irak Savaşı döneminde Irak'a verilen kimyasal silahların üretiminde yer aldıkları gerekçesiyle Almanya merkezli Water Engineering Trading GmbH (WET) ve Gidlemeister Projekta GmbH şirketleri yer alıyor.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan kişiler ise şöyle sıralandı:

"Alman Hava Kuvvetleri ve Ramstein Hava Üssü İletişim Komutanı Michael Trautermann, Irak'taki Alman Kuvvetleri Komutanı Albay Holger Kunkel, Avrupa Adalet Divanı avukatı Eric David, Fransız diplomat ve politikacı Bernard Kouchner, Avrupa Parlamentosu üyesi Hannah Neumann, eski Alman Parlamentosu Başkanı Rita Sussmuth, eski Alman Parlamentosu Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Alman Parlamentosu'nun eski üyeleri Volker Beck ve Norbert Lammert ile eski Almanya Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer."

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu 5 kurum ve 10 kişiye yönelik yaptırımların "vize yasağı, İran'a girişlerinin yasaklanması ve İran'daki mal varlıklarına el konulmasını da içerdiği" aktarıldı.