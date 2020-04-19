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İran'da son 24 saatte 87 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
İran'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak, 5 bin 118'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 87 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 118'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının bin 343 artarak 82 bin 211'e ulaştığı bilgisini verdi.
Cihanpur, virüse yakalanan hastalardan 3 bin 456'sının durumunun ağır olduğunu dile getirerek, 57 bin 23 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 13:06
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