İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 34 bin 951 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3708'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 758 bin 197’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 357 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 89 bin 479 olduğu ifade edildi.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 100'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 291 bin 979’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 667 bin 604 oldu.

İran'da toplam 10 milyon 971 bin 9 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 8 milyon 474 bin 332 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 496 bin 677 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 10 milyon 971 bin 9 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 232 şehrin kırmızı, 117 şehrin turuncu, 99 şehrin de sarı kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.