Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

Almanya'nın Leverkusen kentinde atık yakma tesisinde patlama meydana geldi. Halka evden çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları uyarısı yapıldı. Bölgedeki son duruma dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/sVhGhy8X5m pic.twitter.com/c47FhGA0n5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi.