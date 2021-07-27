Akciğer, karaciğer ve kolon kanseri Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarına göre önümüzdeki yıllarda tarihe karışıyor.

Uzmanlar, akciğer kanserine karşı zaferin çok yakın olduğuna inanıyor. Ancak bunun için sigaradan vazgeçilmesi gerekiyor.

DSÖ uzmanlarının değerlendirmesine göre, insanlar sigara içmeseydi akciğer kanserler vakalarının yüzde 90'ı olmazdı.

Uzmanlar, sigara dumanının 60’tan fazla kanserojen içerdiğini ve nikotinin sinir sistemini baskıladığını hatırlatıyor. Elektronik ve hafif sigaralar da tehlike arz ediyor.

Akciğer kanserinin yanı sıra uzmanlar, önümüzdeki yıllarda karaciğer ve kolon kanserinin de yok olabileceğini dile getiriyor.

Bunun için alkol tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerekiyor.

Rahim ağzi kanserine aşı güvenli ve etkili aşı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, mayıs sonunda, kadınlar arasında en yaygın dördüncü kanser türü olarak kabul edilen rahim ağzı kanserine karşı zafere yakın olduklarını açıklamıştı.

Hastalığın iyi araştırılmış ve etken maddesi olan insan papilloma virüsüne (HPV) karşı güvenli ve etkili bir aşının geliştirildiği ifade edilmişti.

Şişkinliğe dikkat

Haziran ayında Amerikan araştırma merkezi Moffitt Cancer, şişkinliğin kadınlarda sessiz yumurtalık kanseri olarak adlandırılan bir semptom olabileceğini bildirmişti.

Bu, esas olarak sindirim sorunlarına, yetersiz beslenmeye veya yumurtalık kanseri ile ilgili olmayan diğer sorunlara atfedilebiliyor.

Ancak bazen bu şişkinlik ciddi bir hastalıkla ilişkilendiriliyor.