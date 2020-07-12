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İran'da son 24 saatte 194 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194 artarak 12 bin 829'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki toplam vaka sayısının da 2 bin 186 artarak 252 bin 720'ye çıktığını bildirdi.
Hastalardan 3 bin 359'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin toplam sayısı ise 219 bin 993'e ulaştı.
İran'da Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletleri "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ise "riskli bölgeler" kategorisinde bulunuyor.
Etiketler: İran'da koronavirüsSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 13:18
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