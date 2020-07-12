Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki toplam vaka sayısının da 2 bin 186 artarak 252 bin 720'ye çıktığını bildirdi.

Hastalardan 3 bin 359'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin toplam sayısı ise 219 bin 993'e ulaştı.

İran'da Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletleri "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletleri ise "riskli bölgeler" kategorisinde bulunuyor.