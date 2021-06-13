Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Son 24 saatte 8 bin 195 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1091'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 28 bin 667’ye çıktığı ülkede, 187 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 98 olduğu ifade edildi.

Ülkede 4 milyon 327 bin 533 kişiye aşının ilk dozu yapıldı

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 445'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 652 bin 792'ye ulaştığı duyuruldu.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 563 bin 119 oldu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 327 bin 533 kişiye aşının ilk dozunun, 827 bin 106 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 154 bin 639 doz aşı uygulandığı açıklandı.