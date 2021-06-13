İran'da son 24 saatte 187 can kaybı
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 82 bin 98'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.
Son 24 saatte 8 bin 195 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1091'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 28 bin 667’ye çıktığı ülkede, 187 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 98 olduğu ifade edildi.
Ülkede 4 milyon 327 bin 533 kişiye aşının ilk dozu yapıldı
COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 445'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 652 bin 792'ye ulaştığı duyuruldu.
Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 563 bin 119 oldu.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 327 bin 533 kişiye aşının ilk dozunun, 827 bin 106 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 154 bin 639 doz aşı uygulandığı açıklandı.
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