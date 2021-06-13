Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 303 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, günlük 80 bin 834 vaka ile 2 Nisan'dan bu yana görülen en düşük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısı 29 milyon 439 bin 989'a, ölü sayısı ise 370 bin 834'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı.

İyileşenlerin sayısı, son 1 aydır yeni vaka sayısını geçti

Hindistan'da son 24 saatte 132 bin 62 COVID-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Öte yandan iyileşme oranı yüzde 95,26 olarak kayda geçti.

Uygulanan aşı dozu 253 milyonu geçti

16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 253 milyon 195 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2. ve en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke olarak öne çıkıyor.