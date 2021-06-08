İran'da son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 179 kişi daha yaşamını yitirdi. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 362’ye yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 846 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1216'sının hastanelere yatırıldığı bilgisine yer verildi.
2 milyon 578 bin 263 kişi iyileşti
Vaka sayısının 2 milyon 980 bin 116’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 179 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 362 olduğu ifade edildi.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 620'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 578 bin 263’e ulaştığı açıklandı.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 938 bin 338 oldu.
İran'da toplam 4 milyon 935 bin 261 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 252 bin 778 kişiye aşının ilk dozunun, 682 bin 483 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 935 bin 261 doz aşı uygulandı.