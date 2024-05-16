İran’da sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Meşhed Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Başkanı Hamidrıza Kafiniya yaptığı açıklamada, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kafiniya, sel sonucunda 2 kişinin Meşhed İnkılap Meydanı’nda araçlarında, bir anne ile 4 çocuğunun da evlerinde mahsur kalarak hayatını kaybettiğini aktardı.

İtfaiye ekiplerinin çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla selde mağdur olan insanlara yardım etmeye başladığını kaydeden Kafiniya, arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Rezevi Horasan Kızılay Başkanı Muhsin Zakiriyan ise sel nedeniyle 12 kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Meşhed Kaymakamı Muhsin Daveri de selden etkilenen en az 250 ailenin daha güvenli olan kentin farklı bölgeleri ile çevre köylere nakledildiğini bildirdi.

Meşhed’de 150 evin selden zarar gördüğünü aktaran Daveri, söz konusu konutların tahliye edildiğini ve bir kısmının temizlendiğini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin bazı bölgelerinde yolların kapandığı, araçların su altında kaldığı ve bazı vatandaşların araçlarını kendi imkanları ile sudan çıkarmaya çalıştığı görüldü.