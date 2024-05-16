Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2024 00:46

Beyaz Saray: Gazze'de mahsur kalan ABD'li doktorların kurtarılması için çalışıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'de bir hastanede mahsur kalan ve bölgeden ayrılamayan 19 ABD'li doktorun kurtarılması için "ellerinden gelen her şeyi" yaptıklarını söyledi.

Beyaz Saray: Gazze'de mahsur kalan ABD'li doktorların kurtarılması için çalışıyoruz
[Fotograf: AA]

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ve burada mahsur kalan ABD vatandaşı doktorlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması dolayısıyla görev yaptıkları Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden ayrılamayan ve bölgede mahsur kalan doktorların aileleri, yakınları ve İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Jean-Pierre, "Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Jean-Pierre, Refah'a bir saldırı olsa da olmasa da 19 ABD'li doktorun bir an önce bölgeden ayrılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Refah vurgusu

Öte yandan İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı başlatmaması konusundaki hassasiyetlerini bir kez daha dile getiren Beyaz Saray Sözcüsü, böyle bir saldırıyı desteklemediklerini vurguladı.

1,5 milyon sivilin sığındığı bir bölgeye yapılacak kapsamlı bir saldırının sonuçlarının ağır olacağını kaydeden Jean-Pierre, "Bu konuda Başkan'ın duruşu nettir, biz İsrail'in güvenilir bir plan olmadan Refah'a kapsamlı bir operasyon düzenlemesini desteklemiyoruz. Bu konuda başından itibaren söylediğimiz yerdeyiz." yorumunu yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Gazze'de ateşkes konusunda ilgili tüm muhataplarla görüşmeler yaptığını da ifade eden sözcü, Gazze'ye giren insani yardım miktarının yetersiz olduğunu ve bu konuda hem İsrail hem de Mısır tarafıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden 19 doktorun, Avrupa Hastanesi'ndeki çalışmalarından sonra geçen pazartesi günü ayrılacak şekilde plan yaptıkları, ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması dolayısıyla ayrılamadıkları bildirilmişti.

ETİKETLER
Beyaz Saray Gazze
Sıradaki Haber
AB'nin düşünce kuruluşu EUISS: Türkiye dünyada dört kritik bölgede önemli güce sahip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:23
İran’da sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
01:02
Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmadan İsrail'in soykırıma varan bir eylemde bulunması mümkün değil
00:45
BM: Refah'ta yaklaşık 600 bin kişi zorla yerinden edildi
00:50
AB'nin düşünce kuruluşu EUISS: Türkiye dünyada dört kritik bölgede önemli güce sahip
00:30
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
00:06
Adıyaman'da 120 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Gazze'de yerinden edilen çocuklar için etkinlik düzenlendi
Gazze'de yerinden edilen çocuklar için etkinlik düzenlendi
FOTO FOKUS
'Çivisiz cami' asırlardır korunuyor
'Çivisiz cami' asırlardır korunuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ