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Dünya
AA 16.05.2024 00:02

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" olarak nitelemeyi reddetmesi takdire şayan

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" bir hareket şeklinde tanımlamayı reddedip "işgal altındaki topraklarını savunan bir direniş hareketi" olarak nitelemesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" olarak nitelemeyi reddetmesi takdire şayan

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına karşı çıkması ve onu topraklarını savunan bir direniş hareketi şeklinde tanımlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından da şöyle söz etti:

"Bu konuşma, mazlumların zaferi, zalimlere karşı savaş, Allah'ın evliyalarının zaferi ve Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaştır. Tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır. Türkiye'nin onların yanında yer aldığı ve alacağı, yönünü ve kıblesini değiştirmemiş olduğunu haber vermiştir."

"Güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumu takdire şayan"

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekildeki "güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumlarının" takdire şayan olduğu ve kendisinin de Müslüman alimlerin ve İslam ümmetinin duasına mazhar olduğu kaydedildi.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına ilişkin tutumuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamalarının da kendilerine Sultan Abdülhamid'i hatırlattığı belirtildi.

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