Açık 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2024 23:51

Avustralya'da eyalet meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Avustralya'da Victoria Eyaleti Üst Meclis Başkanı Shaun Leane ve Alt Meclisi Başkanı Maree Edwards, "siyasi bir obje olduğu" gerekçesiyle mecliste kefiye takılamayacağına hükmetti.

Avustralya'da eyalet meclisinde kefiye takmak yasaklandı

Guardian'ın haberine göre, milletvekili David Southwick'in, diğer milletvekili Gabrielle de Vietri'nin son birkaç aydır taktığı kefiyeye itiraz etmesinin ardından mecliste kefiye takma konusu gündeme geldi.

Meclis Başkanları, kefiyeyi "siyasi bir obje" olarak nitelendirerek mecliste takılmasını yasakladı.

Leane, üst meclisteki 4 milletvekilinden kefiyelerini çıkarmalarını isterken, milletvekili Samantha Ratnam'ın "karpuz küpelerini" takamayacağını söyledi.

Yeşiller Partisinin Victoria lideri Ellen Sandell, "Potansiyel bir soykırımın ortasında, hükümetimiz, dünya çapında kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan milyonlarca insana katılmalıdır. Bunun yerine, Victoria meclisi, mecliste kefiye giyilmesini yasaklayan parlamentolardan biri oldu." sözleriyle karara tepki gösteri.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Hamas: Biz ateşkes teklifini kabul ettik ancak İsrail saldırıyla yanıt verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:23
İran’da sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
01:02
Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmadan İsrail'in soykırıma varan bir eylemde bulunması mümkün değil
00:47
Beyaz Saray: Gazze'de mahsur kalan ABD'li doktorların kurtarılması için çalışıyoruz
00:45
BM: Refah'ta yaklaşık 600 bin kişi zorla yerinden edildi
00:50
AB'nin düşünce kuruluşu EUISS: Türkiye dünyada dört kritik bölgede önemli güce sahip
00:30
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Gazze'de yerinden edilen çocuklar için etkinlik düzenlendi
Gazze'de yerinden edilen çocuklar için etkinlik düzenlendi
FOTO FOKUS
'Çivisiz cami' asırlardır korunuyor
'Çivisiz cami' asırlardır korunuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ