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İran'da piyasayı Milis Gücü denetleyecek

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmud Nevabi, İran Milis Gücü Besiç'in piyasayı kontrol edeceğini söyledi.

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İranda piyasayı Milis Gücü denetleyecek

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre Nevabi, Besiç'le İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı arasında anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmanın piyasada spekülasyon ve stokçulukla mücadelede Besiç'in gözlemci olarak faaliyette bulunmasını içerdiğini belirtti.

Piyasanın kontrol edilmesi için gerekli insan gücünü Besiç'ten sağlayacaklarını anlatan Nevabi, bu yolla kaçakçılığın da önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

İran Milis Gücü Besiç

İran devrim lideri Ayetullah Humeyni tarafından 1979 yılında kurulan Milis Gücü Besiç, Devrim Muhafızları'nın alt kolu.

Özel bir üniformalarının olmaması nedeniyle ülkede "sivil kıyafetliler" lakabıyla tanınıyorlar. Sokak olaylarına müdahaleleriyle ön plana çıkan Besiç üyeleri, ülke dışındaki silahlı müdahalelere de katılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: milis güç besiç, Mahmud Nevabi, iran, piyasa
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