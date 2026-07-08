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Dünya
TRT Haber 08.07.2026 00:17

İran'da patlama sesleri duyuldu

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran'da patlama sesleri duyuldu

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