Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
İran'da motor yağı fabrikasında yangın
İran'ın İsfahan eyaletinde motor yağı fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığı yangına müdahale ediyor.
İsfahan eyaletine bağlı Mübareke kentindeki motor yağı fabrikası alevlere teslim oldu.
İsfahan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi olaya ilişkin açıklama yaptı.
Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı yok. Bölgeye 20 itfaiye ve kurtarma ekibi yönlendirildi.
Yangının müdahale sayesinde birkaç saat içinde söndürülebileceği ifade edildi.
Endüstri sahasında yer alan fabrikadaki yangının çevreye yayılmasından endişe ediliyor.
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