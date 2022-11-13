1988 yılında Fransa'ya gitti. Sığınma talebi kabul edilmeyen İranlı Mehran Kerimi Nasıri, Paris'teki Charles de Gaulle havalimanında mahsur kaldı.

Hayatı filmlere konu olan İranlı Mehran Kerimi Nasıri, yıllarca yaşadığı havalimanında hayatını kaybetti.

18 yılını havalimanında geçiren Nasıri'nin sığınma başvurusu, 11'inci yılında kabul edildi. Fakat o havalimanında uyuduğu yer tadilat görene kadar havalimanından ayrılmadı.

Sağlık sounlarına rağmen havaalanına geri döndü

Mehran Kerimi Nasıri, 2006 yılında özel bir bakımevine alındı.

Sağlık sorunlarına rağmen iki hafta önce havalimanına geri dönen Nasıri, o havalimanında 77 yaşında hayata veda etti.

Hayatı filmlere konu oldu

Nasıri'nin hayatı birçok yapıta konu oldu.

Dünya onun hikayesini 2004 yılında vizyona giren Terminal filmi ile tanıdı.

Steven Spielberg'ün yönettiği, başrolünü Tom Hanks'in oynadığı film, onun hayatından esinlenilerek çekildi.