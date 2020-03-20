İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, 20 reformist milletvekili, Ruhani'ye hitaben yazdıkları mektupta ülkedeki salgının kontrol altına alınmasına yönelik öneriler sundu.

Ülkede karantina uygulanmasının gereğine dikkati çeken milletvekilleri mektupta, "Halkın hastalığa yakalanma sürecini yavaşlatmak için dönemlik karantina planı uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da 15 gün boyunca tam olarak karantina uygulanması çağrısı yapan milletvekilleri, 15 gün sonunda kısıtlamaların azaltılarak karantina tedbirlerinin etkinliğinin gözden geçirilmesi önerisinde bulundu.

İran'da ölü sayısı bin 433'e yükseldi

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü. Tahran yönetimi, Kum kentini karantina altına almaktan kaçınmış ve salgın ülkenin tamamına yayılmıştı.

Ülkede şu ana kadar koronavirüse yakalananların sayısı 19 bini aşarken can kaybı 1433'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan yaklaşık 6 bin 745 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.