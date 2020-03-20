Lombardiya'da 114 askerin görev alacağını belirten Fontana, bu sayı için, "çok az ancak yine de olumlu" ifadesini kullandı.

Vaka sayısı vermeksizin, Lombardiya Bölgesi'nde salgının halen hızla yayıldığını vurgulayan Fontana, "Maalesef sayı artışına dair bir değişiklik gözlemlemiyoruz" diye konuştu.

Lombardiya, İtalya'da koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı ve en etkili olduğu bölge olarak biliniyor.

İtalya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 405'e, toplam vaka sayısının ise 41 bin 35'e çıktığı kaydedilmişti.

Ölü sayısı

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle, dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 446'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 254 bini aşmış durumda.