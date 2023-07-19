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Dünya
AA 19.07.2023 10:30

İran'da kum fırtınası uçak seferlerini aksattı

İran'da kum fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zabul kentinde hava yolu seferleri iptal edildi.

İran'da kum fırtınası uçak seferlerini aksattı

Fars Haber Ajansına göre Sistan-Beluçistan eyaletinde devlet kurumları ve bankaların fırtınadan dolayı bugün mesaiye 2 saat gecikmeli başlayacakları belirtildi.

Mahan Hava Yolları da kum fırtınası nedeniyle Zabul kentinde uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kum fırtınasının gelecek hafta ortasına kadar eyaletin kuzey bölgelerinde etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Mohibbi, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum fırtınasıyla taşınan ince toz nedeniyle 12 Temmuz'dan bu yana 1047 kişinin hastanelere sevk edildiğini belirtmişti.

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