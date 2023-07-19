Endonezya'da yolcu treni, tıra çarptı

Endonezya’nın başkenti Cakarta'dan Blitar şehrine sefer yapan Brantas isimli yolcu treni, Batı Semarang şehrinden geçtiği sırada bir köprünün hemzemin geçitte sıkışan bir tıra çarptı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çarpışma sonrası tır şiddetli şekilde patlarken, olayda ölen olmadı.

Tırın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, çarpışma öncesi aniden yavaşlayan trenden atlamaya çalışan bir yolcu, yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tren gelmeden hemen önce hemzemin geçitten yolun karşısına geçmekte olan tırın yola sıkıştığı ve sürücünün aracı hareket ettirmek için bir süre çabaladığı, fakat daha sonra geç kaldığını fark ederek koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.