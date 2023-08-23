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Dünya
AA 23.08.2023 11:18

İran’da kum fırtınası: 488 kişi hastaneye kaldırıldı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İran’da kum fırtınası: 488 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran'da Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi kum fırtınasına ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "120 gün rüzgarları dahilinde Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 488 kişi hastanelere başvurdu. Bunlardan 64'ü yatarak tedavi oldu." dedi.

Görüş mesafesi 300 metreye düştü

Bölgede kum fırtınasının bir hafta sürmesinin beklendiğini dile getiren İranlı yetkili başta hastalar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve maske kullanmasını tavsiye etti.

Zehek'te görüş mesafesinin 300 metreye, Zabul'da 700 metreye kadar düştüğü belirtiliyor.

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