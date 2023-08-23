Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.08.2023 10:56

Rusya: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırısında 3 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya: Ukrayna'nın Belgorod bölgesine yönelik İHA saldırısında 3 kişi öldü

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna sınırı yakınlarında bulunan Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye saldırı gerçekleştirdiğini belirten Gladkov, "Ukrayna ordusu, insanlar dışarıdayken bir İHA'dan patlayıcı madde bıraktı. İki kişi aldıkları yaralardan ötürü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri bir yaralıyı daha kurtarmak için sonuna kadar uğraştı ancak çabaları sonuç vermedi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bugün başkent Moskova'ya da 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu, girişimlerin engellendiğini bildirmişti.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Yunanistan'da yangınlar 5'inci gününde de hız kesmeden devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
ABD'de Listeria bakterisi bulaşmış içeceği tüketen 3 kişi öldü
11:46
Bakan Işıkhan: Tüm kamu görevlilerimize yüzde 45'e yakın bir zam olacak
11:53
Harput Kalesi'nde bin yıllık saray mutfağı bulundu
11:32
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
11:25
ABD'de antiloplar için açılan kapı göçmenlerin geçiş yolu oldu
11:22
İran’da kum fırtınası: 488 kişi hastaneye kaldırıldı
Köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı
Köyünü saran yangında sabaha kadar koyunlarının başından ayrılmadı
FOTO FOKUS
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ