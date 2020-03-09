İran merkezli İSNA haber ajansı, Huzistan iline bağlı Ahvaz kentinde, sahte etil alkol tüketerek zehirlenen 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Tahran’ın batısında bulunan Kerec kentinde de 7 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Sahte alkolden her iki şehirde de bazı kişilerin görme yetisini kaybettiği aktarıldı.