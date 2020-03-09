Haber Giriş: Kaynak: İHA
İran’da koronavirüsten korunmak için sahte alkol içen 27 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
İran’da koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiği iddiası üzerine, virüsten korunmak için sahte etil alkol tüketen 27 kişi hayatını kaybetti.
İran merkezli İSNA haber ajansı, Huzistan iline bağlı Ahvaz kentinde, sahte etil alkol tüketerek zehirlenen 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 218 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Tahran’ın batısında bulunan Kerec kentinde de 7 kişinin sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Sahte alkolden her iki şehirde de bazı kişilerin görme yetisini kaybettiği aktarıldı.
Etiketler: sahte içki koronavirüs iranSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 14:29
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