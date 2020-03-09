Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kabine oturumu sırasında açıklamalarda bulundu.

Iştiyye, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Filistin'de 137 kişiye test yapılacağını açıkladı. Iştıyye ayrıca vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Iştiyye açıklamasında, "Ürdün ile köprüleri yakında kapatmak için koordinasyon var ve bu yurda dönmek veya ayrılmak zorunda kalanlar için önceden bir uyarı" ifadelerini de kullandı.

İran ve Çin'de ölü sayısı artıyor

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi.

Çin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.

Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 122’ye yükselirken, Kovid-19 vakası da 80 bin 735’e ulaştı.