Olay Londra'nın ünlü Oxford Caddesinde yaşandı.

23 yaşındaki öğrenci Jonathan Mok, caddede yürürken yaşadığı ırkçı saldırıyı, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Mok, bir grup gencin yanından geçerken içlerinden birinin ona bir şeyler söylediğini duydu, ama sadece “koronavirüs” kelimesini anladığını söyledi.

"Bana bakarak konuşan adama döndüm, ona baktığımı fark etti ve 'bana bakmaya cesaret etme' diye bağırdı. Ardından üzerime yürüdü. İlk yumruk yüzüme geldi ve şok halindeydim. Ardından ikinci yumruk geldi. Yoldan geçen birkaç kişi durup müdahale etmeye çalıştı ancak o anda da sert bir tekme yedim."

Adamın kendisine "ülkemde koronavirüs istemiyorum" diye bağırdıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtığını söyleyen Mok, yüzündeki bazı kemiklerin kırıldığını ve ameliyat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından, polis soruşturma başlattı.