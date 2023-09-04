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Dünya
AA 04.09.2023 10:33

İran'da kömür ocağındaki patlamada göçük altında kalan 6 madencinin cesetlerine ulaşıldı

İran'ın Simnan eyaletinde dün bir kömür ocağında meydana gelen patlamada göçük altında kalarak hayatını kaybeden 6 madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

İran'da kömür ocağındaki patlamada göçük altında kalan 6 madencinin cesetlerine ulaşıldı

İran devlet televizyonuna konuşan Simnan Valisi Muhammed Rıza Haşimi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Haşimi, yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından 6 kişinin cenazesine ulaşıldığını aktardı.

İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini dile getiren Haşimi, gazdan etkilenen madencilerin ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındıklarını söyledi.

Öte yandan patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İran medyası dün akşam Simnan eyaletine bağlı Damgan ilçesindeki Rezmcah Tezareh Kömür Ocağı'nda patlama meydana geldiğini, 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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