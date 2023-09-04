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Dünya
AA 04.09.2023 08:20

Cezayir'deki selde ölü sayısı yediye yükseldi

Cezayir’in Tlemcen ve El Bayadh eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde yedi kişi öldü, iki kişi kayboldu.

Cezayir'deki selde ölü sayısı yediye yükseldi

Tlemcen ve El Bayadh eyaletlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu.

Tlemcen eyaletinde dört kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken, El Bayadh eyaletinde de üç kişi yaşamını yitirdi.

İki kişinin kaybolduğu sel felaketinde yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Cezayir Sivil Koruma Teşkilatı, Tlemcen’e bağlı Bab Al-Assa ilçesinde sel sularının sürüklediği bir araçtan dört kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğü ise vatandaşlara yağışların neden olduğu ani su baskınlarından korunmak için önlem almalarını, alçak yerlerden uzak durmalarını ve elektrik akımına kapılmamak için iletken metal nesnelerle temastan kaçınmalarını tavsiye etti.

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