İran'ın Şark gazetesine konuyla ilgili bilgi veren Muhammedzade'nin avukatı Hamid Ahmedi, yeniden yargılanan müvekkili hakkında önceki mahkeme tarafından verilen idam kararının iptal edildiğini söyledi.

Buna karşılık mahkemenin İran Ceza Kanunu'ndaki en ağır suçlardan sayılan muharebe suçundan karar verdiğini belirten Ahmedi, "26'ncı Devrim Mahkemesi, Sehend Nur Muhammedzade'yi muharebe suçundan 10 yıl sürgün ve 5 yıl hapse mahkum etti, kamu düzenini bozmaktan da 1 yıl hapse mahkum etti." dedi.

Sehend Nur Muhammedzade, İran'da geçen yıl eylülde genç bir kadının polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler sırasında "kamu tesislerini ve tahrip etmek ve ateşe vermek" suçlamasıyla 4 Ekim'de gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Muhammedzade, aralıkta 29'uncu Tahran Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmişti.

Yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, 31 Aralık'ta karar hakkında avukatının yaptığı itiraz başvurusunun sonuçlandığını duyurmuştu.

Yüksek Mahkemenin Muhammedzade'yle ilgili karara yapılan itirazı isabetli bulduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 469. maddesinin ilgili bölümleri uyarınca yeniden yargılama kararı verdiği kaydedilmişti.

İran'da gösterilerle ilgili 4 kişi idam edildi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ülkede yaklaşık dört ay devam eden Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olarak şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edilirken bunlardan 4'ünün cezası infaz edildi. İdam cezalarının bazıları ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararı veriliyor.