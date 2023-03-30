ABD'de iki banka arka arkaya battı.

Instagram ve Tiktok üzerinden yapılan paylaşımlarda, riskin daha da büyüyeceği iddiası yayıldı.

Bankalardan milyonlarca dolar çekildi.

Bankacılık krizi ve sosyal medyanın kriz üzerindeki olumsuz etkisi şimdi İngiliz basınında tartışılıyor.

Sosyal medya güvensizlik algısını büyüttü

BBC'nin haberinde, ABD'deki bankacılık krizini Instagram ve Tiktok'ta oluşturulan güvensizlik algısı nedeniyle büyüdüğü iddia edildi.

Bu bankalardaki mevduat hesaplarından bir günde yaklaşık 40 milyar doları çekildiği hatırlatıldı.

Krizin küresel boyutta etki gösterdiği vurgulandı, İngiltere'deki bir bankanın da mevduatlarının yüzde 30'unu 24 saat içinde kaybettiği bilgisine yer verildi.

"2008'deki ekonomik krizde bu uygulamalar olsaydı neler yaşanırdı?" sorusu dile getirilerek tehlikeye işaret edildi.

Sosyal medya uygulamalarının bankacılık sistemini ve küresel ekonomiyi risk altına sokabileceği, hatta ciddi baskı kurabileceği yorumları yapılıyor.

Bu yüzden bir an önce önlem alınması gerektiği ifade ediliyor.