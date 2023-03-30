İspanya'da Katolik Kilisesi bünyesinde görev yapan din adamları tarafından çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştıran CEE tarafından oluşturulan komisyon, raporunu Kamu Denetçiliği Kurumuna sundu.

Raporla ilgili basına verilen bilgilerde, CEE'nin 1945'ten bu yana cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili 706 vaka hakkında bilgisi olduğu belirtildi.

2 bin sayfalık raporda yer alan 706 vakanın 186'sının yeni olduğu ve bunun 16'sının 2022'de gerçekleştiği kaydedildi.

CEE Genel Sekreteri Garcia Magan, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Vatikan'ın izni ve Kilise'nin gönüllü inisiyatifiyle başlatılan çalışmalarda suç duyurularını yapanlarla ve şahitlerle görüşüldüğünü ancak kendilerinin herhangi bir araştırma veya yargılama kurumu olmadığını" vurguladı.

Yeni olan 186 vakada adı geçenlerden 74'ünün rahip, 36'sının piskopos, 49'unun din adamı ve 27'sinin din adamı olmayan serbest çalışan olduğunu belirten Magan, bunlardan 90'ının öldüğünü, 69'unun hayatta olduğunu, 27'si hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını aktardı.

Magan, İspanya'da cinsel istismar iddialarını örtbas etmekle suçlanan Kilise bünyesinde hiçbir din adamı olmadığını söyledi.

İspanya'da El Pais gazetesi, Katolik Kilisesi bünyesinde cinsel istismar suçlamalarına ilişkin yaklaşık 3,5 yıl süren araştırmasını ve 251'i yeni olmak üzere 1237 mağdurla ilgili hazırladığı raporu Aralık 2021'de Vatikan'a ve İspanya Piskoposlar Konferansı'na göndermişti.

Cinsel istismar iddialarında bu zamana kadar sessiz kalmakla ve arşivlerini açmamakla suçlanan İspanya Katolik Kilisesi de geçen yıldan itibaren bazı girişimler başlatmıştı.