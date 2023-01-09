İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, İsfahan'da 16 Kasım 2022'de düzenlenen Mahsa Emini gösterilerinde "3 emniyet görevlisinin ateşli silahla öldürülmesine" ilişkin dava aynı kentteki bir mahkemede görüldü.

Mahkeme heyeti, 6 kişinin yargılandığı davada Salih Mir Haşimi Baltaki, Mecid Kazımi Şeyh Şabani ve Said Yakubi Kurdsefli hakkında idam kararı verirken, Emir Nasır Azadani'nin 26 yıl Suheyl Cihangiri'nin de 2 yıl hapsine hükmetti.

Aynı davada yargılanan Cabir Mir Haşimi hakkında ise beraat kararı verildi.

Şu ana kadar 4 kişi idam edildi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini’nin ölümü üzerine memleketi Sakkız’da 17 Eylül’de başlayan gösteri ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Protestolarda yüzlerce gösterici hayatını kaybederken 10 binden fazla gösterici ise gözaltına alındı.

Gösteriler sonrası onlarca kişi idamla yargılanırken, haklarında idam cezası verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in 12 Aralık'ta ve Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin cezası ise 7 Ocak'ta infaz edildi.