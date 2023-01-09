Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus füzeleri Harkiv'de çarşıya isabet etti: 1 ölü, 7 yaralı
[Temsili fotoğraf]
Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine bağlı Şevçenkov kasabasına düzenlediği füze saldırısında bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, Telegram hesabından, Rus güçlerinin Şevçenkov kasabasına düzenlediği saldırıda füzelerin çarşıya isabet ettiğini açıkladı.
Saldırıda 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin yaralandığını belirten Timoşenko, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Timoşenko, saldırının S-300 füze sistemiyle düzenlendiğini tahmin ettiklerini anlattı.
Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Synegubov da yaptığı açıklamada, saldırıda yaralananların arasında 13 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.
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