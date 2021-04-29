İran devlet televizyonunun yargı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Zarif'in ülke gündemine oturan ses kaydının sızdırılmasına ilişkin mahkemenin aldığı son karar hakkında bilgi verildi.

Haberde, Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasıyla ilgileri olduğundan şüphelenilen 20 kişiye ülke dışına çıkış yasağı getirildiği vurgulandı.

Söz konusu kişilerin kimliğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Sızdırılan ses kaydı ülke gündemine oturdu

Dışişleri Bakanı Zarif'in, mart ayında gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve yayımlanmadan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında "Rusya'yı nükleer anlaşmayı engellemeye çalışmakla" suçlamış ve Devrim Muhafızları Ordusunu özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dış politikaya müdahalelerini eleştirmişti. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve "istifa" çağrıları yapılmıştı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, röportajın yayımlanmak için değil hükümet arşivlerinde tutulması için yapıldığını duyurmuştu. Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de 7 saat süren röportajın 3 saatlik bir bölümünün çalınarak yayımlandığını belirtmişti.

Röportajı organize edenlerden birinin ABD'ye sığınma başvurusu yaptığı iddiası

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, 27 Nisan'da yayınladığı haberinde, söz konusu röportajın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla 8 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürecinin kayıt altına alınması amacıyla danışmanı Hüsameddin Aşina'nın başında bulunduğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından "Sözlü Tarih Projesi" adı verilen proje kapsamında yapıldığına yer vermişti.

Haberde, güvenlik kurumlarının ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili konuların da konuşulduğu röportajları organize eden kişilerin güvenilirliği hakkında hükümeti uyardığı ve projede yer alan bir kişinin de "yakın zamanda" ABD'ye sığınma başvurusu yaptığının tespit edildiği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı istifa etmişti

Tahran Başsavcılığı da 27 Nisan'da ulusal güvenlik meselesi haline gelen olayla ilgili "ülkenin iç veya dış politikasıyla ilgili plan ve sırları, bunlara erişimi olmayan kişilere sağlayanlar" hakkındaki cezaları öngören İslami Ceza Kanunu'nun 501'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Ülke gündemine oturan olayla ilgili son olarak röportajın sızdırılmasının sorumlusu olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina istifa etmiş, yerine Hükümet Sözcüsü Ali Rebii getirilmişti.