Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da geçen yıl idam edilen kişi hakkındaki kararın bozulduğu iddiası
İran'ın Urumiye kentinde yaklaşık 10 ay önce idam edilen Hazar Kavidil hakkındaki mahkeme kararının Yargıtay tarafından bozulduğu öne sürüldü.
İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, 10 Eylül 2020 tarihinde idam edilen Kavidil'in ailesi, Urumiye savcılığına çağırılarak Yargıtayın idam kararını bozduğu tebliğ edildi.
Savcılık yetkililerinin Kavidil'in ailesine, isterlerse şikayette bulunabilecekleri ve kan parası talep edebilecekleri bilgisini verdikleri belirtildi.
İdam edildiğinde 36 yaşında olan Kavidil'in 7 yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.
Etiketler: İran
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