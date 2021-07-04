Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin, 28 Haziran-3 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenen toplantılarda, 24 Aralık seçimleri için anayasal temel konusunda uzlaşma sağlayamadığının duyurulmasının ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Adalet ve İnşa Partisi (JCP) ve orduya bağlı Trablus'un Batısını Koruma Gücü'nden art arada açıklamalar geldi.

DYK Başkanı Mişri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, diyaloğun güçleşmesinin sebebinin, askerlere ve yabancı ülke vatandaşı olanlara da aday olma imkanı tanınması gibi durumların dayatılma çabası olduğunu söyledi.

Hafter'e mesaj: Oy sandıklarında da kaybedeceksin

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e hitaben Mişri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askeri üniformanı çıkar, ABD vatandaşlığından çık, savaş suçlarıyla ilişkili hukuki durumunu düzelt, ancak mühimmat sandıklarında kaybettiğin gibi sen yine oy sandıklarında da kaybedeceksin."

Adalet ve İnşa Partisi (JCP) resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, siyasi diyalog toplantıları ve bunlara bağlı sonuçların hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm ulusal siyasi akımların ve grupların toplu siyasi katılımını gerektirdiğini belirtti.

Açıklamada, "Partinin ülkede ulaşılmasını istediği mesele, despotizmi ve tek adamlık yönetimini reddeden, halkın sıkıntılarını çözen istikrarlı ve sivil bir devletin inşasıdır." ifadeleri yer aldı.

Parti; BM misyonunun, bu toplantıya daha iyi hazırlanıp, onaylanmış yol haritasına odaklanırken diyalog forumunu mümkün olan en kısa sürede düzenlemesi için çaba göstermesini talep etti.

Batı Trablus Koruma Gücü, ise yaptığı açıklamada Hafter'i kastederek "Libyalıların kanının dökülmesine neden olan ve ülkede meşru yönetime karşı darbe girişimine kalkan bir kişinin adaylığına izin verecek her türlü teklif ve sonucu tamamen reddettiğini" ilan etti.

Güç, Anayasa tasarısına referandum yapıldıktan sonra Libyalıların kabul edeceği şekliyle gelecek seçimlerin icrasının zorunlu olacağını vurguladı.

Öte yandan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Twitter hesabından BM heyeti ve ülkedeki tüm ulusal taraflara yaptığı çağrıda, sorumluluklarının farkında olmalarını ve genel kamu yararını göz önüne almalarını ve seçimlerin tarihinde yapılmasını sağlayacak bir şekilde uzlaşı sağlanmasını istedi.

Libya'da uluslararası taraflarca kabul edilmiş ulusal mutabakat hükümetine karşı yıllarca savaşan milislerin komutanı ve emekli asker Halife Hafter'in de cumhurbaşkanı adaylığına izin veren anayasal temelin kabul edilmesi endişeleri yaşanıyor.

Daha önce BM himayesinde onaylanan yol haritası, anayasa taslağının seçimlerden önce referanduma sunulmasını öngörüyor. Ancak Libya'da bir grup zamanın kısıtlı olması ve lojistik engellerden dolayı referandumun seçim sonrasına ertelenmesi ve geçici bir anayasal temelin kabul edilmesi çağrısında bulunuyor.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.