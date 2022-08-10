Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde hafif motorlu bir eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars Eyaleti Tıbbi Acil Durum ve Kaza Merkezi Müdürü Hasan Himmeti düşen uçakla ilgili bilgi verdi.
Himmeti, "Mervdeşt ilçesi yakınlarındaki Durudzed Barajı civarında hafif motorlu eğitim uçağı düştü. Uçaktaki 2 kişi yaralı kurtuldu." dedi.
İranlı yetkili, yaralıların bölge hastanesine kaldırıldığının bilgisini paylaştı.
Etiketler: İran Uçak Kazası
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