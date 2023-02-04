Reşthar ilçesinin Bafser köyünde yapılan düğünde gelin ve damadın akrabaların da aralarında bulunduğu köylüler arasında tartışma çıktı.

Eski anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma bir süre sora ateşli ve ateşsiz silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Reşthar Polis Amiri Albay Muhammed Abbaszade de kavga sebebinin eski anlaşmazlık olduğunu doğrulayarak ayrıntılı bilginin gerekli soruşturmanın tamamlanmasından sonra verileceğini belirtti.

Abbaszade, polis ekiplerinin köye gelmesiyle asayişin büyük oranda sağlandığını aktardı.