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İran'da doğal gaz patlaması: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanırken, çevredeki binalar hasar gördü.
İran devlet televizyonunun haberine göre, bu sabah Ahvaz kentindeki bir binada doğal gaz patlaması oldu.
Patlamada çevredeki binalar da hasar gördü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Etiketler: İranSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 10:18
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