Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da COVID-19 ölümlerinde rekor artış
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 434 artarak 35 bin 298'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında 7 bin 719 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 298’e, vaka sayısının da 620 bin 291’e çıktığını aktardı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 244’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 486 bin 691’e ulaştığını belirtti.
Toplam 4 milyon 965 bin 326 kişiye test yapılan ülkede, 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.
İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede kısıtlama kararı alınmıştı. Kısıtlama kararı alınan şehirlerde zorunlu olanlar dışındaki işyerlerinin açılması yasak olacak.
Etiketler: İran KoronavirüsSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 14:27
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