Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 422 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 932 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 160’a, vaka sayısının da 637 bin 712’ye çıktığını ifade etti.

Hastalardan 5 bin 378’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 495 bin 473'e ulaştığı bilgisini verdi.

5 milyondan fazla test yapılan ülkede, 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.