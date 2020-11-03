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Trump'tan danslı çağrı: Oy ver!
ABD Başkanı Donald Trump, seçim mitinglerindeki danslarını "Oy ver!" notuyla paylaştı.
ABD'liler bugün, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor.
"Ülke yakın tarihinin en kritik" seçimi olarak değerlendirilen seçimde Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden yarışıyor.
Trump, danslarıyla damga vurdu
Donald Trump, seçim sürecinde, mitinglerde ettiği danslarla dikkat çekmişti.
[Fotoğraf: Reuters]
Trump, son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mitinglerdeki danslarını "Oy ver, oy ver, oy ver!" notuyla paylaştı.
Söz konusu gönderi, on binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Donald TrumpSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 14:30
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