Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu
[Fotoğraf: AA]
İran'da benzin dağıtım sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Arızanın siber saldırıdan kaynaklı olduğu belirtildi.
Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde benzin dağıtım sisteminde arıza meydana geldi ve bazı panolarda "Hamaney benzinimiz nerede?" şeklinde yazılar yer aldı.
Benzin İstasyonları Odası Başkanı Humayun Salihi, meydana gelen arızanın siber saldırıdan kaynaklı olduğunu belirtirken, yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili hazırladığı haberinde bunun siber saldırıdan kaynaklı olabileceğini ifade etti.
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise sorunun teknik olduğunu, kısa süre içinde hallolacağını ve halkın zamla ilgili bir endişesinin olmaması gerektiğini söyledi.
Olayın 15 Kasım 2019'daki benzin zammı nedeniyle meydana gelen protestoların 2. yıl dönümüne kısa bir süre kala meydana gelmesi dikkati çekti.
Etiketler: Benzin İran Siber Saldırı
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