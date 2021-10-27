Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta bazı bakanlarla düzenlediği toplantıda, Sirenayka bölgesinden bazı kabile liderleri ve ileri gelenlerin yaptığı açıklamaya cevap verdi.

“Sirenayka geri bırakıldı söylemi gerçeği yansıtmıyor” diyen Dibeybe, "Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir" dedi.

Dibeybe, hiçbir zaman bölgeselci olmadığını belirterek, hükümetinde siyasi temsilin, adil bir coğrafi dağılımla yapıldığını ifade etti.

Herhangi bir kurumun ülkenin doğusuna taşınmasında bir engel görmediğini dile getiren Dibeybe, başkentin Trablus olması sebebiyle doğal olarak kurumların çoğunluğunun da başkentte olduğunu hatırlattı.