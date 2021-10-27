Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 04:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dibeybe: Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir
[Fotoğraf: AA]
Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinde yaşanan mücadelenin bölgeler arasında değil, siyasi olduğunu açıkladı.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta bazı bakanlarla düzenlediği toplantıda, Sirenayka bölgesinden bazı kabile liderleri ve ileri gelenlerin yaptığı açıklamaya cevap verdi.
“Sirenayka geri bırakıldı söylemi gerçeği yansıtmıyor” diyen Dibeybe, "Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir" dedi.
Dibeybe, hiçbir zaman bölgeselci olmadığını belirterek, hükümetinde siyasi temsilin, adil bir coğrafi dağılımla yapıldığını ifade etti.
Herhangi bir kurumun ülkenin doğusuna taşınmasında bir engel görmediğini dile getiren Dibeybe, başkentin Trablus olması sebebiyle doğal olarak kurumların çoğunluğunun da başkentte olduğunu hatırlattı.
Etiketler: Libya
Sıradaki Haber
Çin'de 3-11 yaş aralığındaki çocukların aşılaması başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz