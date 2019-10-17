İran Türkü Mehdi Bebri, Traktör Futbol Takımında oynuyor.

Barış Pınarı Harekatını desteklemek için, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

İran Futbol Federasyonu ise, futbolcuyu, ''sportmenlik dışı davranışta bulunduğu'' gerekçesiyle, sahalardan uzaklaştırdı.

Bebri'nin bu paylaşımına, başka bir takımda oynayan, Sirvan Kurbani hakaretlerle dolu bir tepki verdi.

O da bu davranışı sebebiyle, sahalardan uzaklaştırıldı.

Teröre desteğe yaptırım yok

Tüm bunlar olurken, yine İran takımı olan Esteghlal'in oyuncusu Voria Gafuri ise sosyal medya hesabından terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yaptı.

Profil resmini değiştirdi.

Ancak onun yaptıkları nedense, sportmenlik dışı bulunmamıştı ve bir yaptırıma maruz kalmadı.

Traktör Futbol Kulübü bu çifte standarda tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesaplarından yapılan açıklamada,terör örgütü pkk/ypg propagandası yapan Gafuri'nin ceza almaması eleştirildi.

Ayrıca, "tüm gücümüzle ve taraftarımızın desteğiyle futbolcularımızın arkasındayız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA